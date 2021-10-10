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Yaşam İlk kez drone gören çocuklar bakın ne yaptı
Yaşam

İlk kez drone gören çocuklar bakın ne yaptı

Erzurum’da ilk kez drone gören çocuklar önce korkup kaçtı sonra ise kovalamaya başladı. Çocukların şaşkınlıkları kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:22:00 - 2021-10-10 14:33:05

Erzurum’un Köprüköy ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Duatepe Mahallesi’nde dışarıda oynayan ilkokul öğrencileri, gökyüzündeki drone’u görünce korkarak kaçmaya başladılar. Bir süre drone’dan koşarak kaçan çocuklar, alışınca bu kez de onu kovalamaya başladılar. Yere inen drone’a dokunan çocukların şaşkınlığı ve mutluluğu ise kameralara yansıdı.

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