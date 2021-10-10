İlk kez drone gören çocuklar bakın ne yaptı
Erzurum’da ilk kez drone gören çocuklar önce korkup kaçtı sonra ise kovalamaya başladı. Çocukların şaşkınlıkları kameraya yansıdı.
Erzurum’un Köprüköy ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Duatepe Mahallesi’nde dışarıda oynayan ilkokul öğrencileri, gökyüzündeki drone’u görünce korkarak kaçmaya başladılar. Bir süre drone’dan koşarak kaçan çocuklar, alışınca bu kez de onu kovalamaya başladılar. Yere inen drone’a dokunan çocukların şaşkınlığı ve mutluluğu ise kameralara yansıdı.