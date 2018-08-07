İlk kez Akit duyurmuştu! Serdar Gürler resmen Huesca'da
Akit'in haftalar öncesinde duyurduğu transfer gerçekleşti. Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler La Liga ekibi Huesca ile anlaştı.07 Ağustos 2018 Salı 13:13
Yeni Akit spor servisinin haftalar öncesinde '' Adı Beşiktaş'la geçen Serdar Gürler İspanyol kulüple masaya oturdu'' başlığıyla duyurduğu transfer gerçekleşti.
Osmanlıspor'da forma giyen ve adı Süper Lig'in dev kulüpleriyle geçen Serdar Gürler sağlık kontrollerin ardından Huesca ile sözleşme imzalayacak.
İşte 24 Temmuz 2018'de duyurduğumuz o haber:
https://www.yeniakit.com.tr/haber/adi-besiktasla-gecen-serdar-gurler-ispanyol-kuluple-masaya-oturdu-496726.html
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