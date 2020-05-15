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Spor

İlk kez Akit duyurmuştu! Ramadan Sobhi: Menajerim Beşiktaş ile görüşmüştür

İlk kez Akit Spor servisinin duyurduğu ''Beşiktaş'tan Ramadan Sobhi sürpriz'' haberinin ardından Mısırlı yıldız açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:08:00 - 2020-05-15 13:11:18
İlk kez Akit duyurmuştu! Ramadan Sobhi: Menajerim Beşiktaş ile görüşmüştür

İlk kez Akit Spor servisinin duyurduğı ''Beşiktaş'tan Ramadan Sobhi sürprizi'' haberinin ses getirmesinin ardından Mısırlı sol kanat oyuncusu transfer iddialarına cevap verdi.

''Menajerim Beşiktaş ile görüşmüştür''

Huddersfield'dan kiralık olarak Mısır'da Al Ahli forması giyen ve adı Beşiktaş ile anılan sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi, transfer iddialarını yanıtladı.

Menajerinin Beşiktaş ile görüşmüş olabileceğini kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, "Menajerim Nader Shawky transferimle ilgileniyor, Beşiktaş ile resmi olmayan bazı görüşmeler yapılmış olabilir. Benim bildiğim kadarıyla resmi bir görüşme yok. Koronavirüs salgını nedeniyle her şey durmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Mısır Ligi'nde ezeli rakibi Zamalek'in 18 puan önünde lider olan Al Ahli'de 9 maça çıkan Mısırlı oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Mısır Milli Takımı'nda da oynayan Ramadan Sobhi'nin kariyerinde İngiltere'de Stoke City de bulunuyor.

İşte Akit'in o haberi:

https://www.yeniakit.com.tr/haber/besiktastan-ramadan-sobhi-surprizi-1223102.html

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