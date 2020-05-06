Beşiktaş'tan Ramadan Sobhi sürprizi
Yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş, Mısırlı kanat oyuncusu Sobhi'yi yakın markaja aldı.
Yeniakit.com.tr - Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Mohamed Elneny'den görüş alındı
Beşiktaş kurmayları bonservisi İngiliz ekibi Huddersfield olan ve şimdilerde Mısır ekibi Al Ahli'de sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen Ramadan Sobhi için harekete geçti. Siyah beyazlı ekibin sol kanat için düşündüğü Mısırlı yıldız için vatandaşı Elneny'den görüş aldığı da iddia edildi.
Sobhi bu sezon 9 maçta 5 gol 1 asistle oynadı.
Öte yandan Sobhi'ye Süper Lig ekibinden Kasımpaşa'da talip olmuştu.