İlk kez açıkladılar! Çok büyük bir transfer çalımı! Anadolu Efes'ten hamle... Yok öyle bir şey

Bu sezon EuroLeague beklentilerin altında kalan Anadolu Efes'ten sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Yok böyle transfer...

Takımı koç Tomislav Mijatovic'e 2 yıllığına yeniden emanet eden lacivert-beyazlılar Shane Larkin ile de 4 yıllık sözleşme yenilemesinin ardından Real Madrid'in yıldızı için harekete geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'da yer alan habere göre Anadolu Efes, Real Madrid ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Fransız pivot Vincent Poirier ile anlaşma sağladı.



TRANSFER ÇALIMI

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2.13'lük başarılı yıldızın adı daha önce bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathianikos ile de anılmıştı.

Real Madrid'in Cape Verdeli pivotu Walter Tavares ile anlaşmak için yıllık 4 milyon dolar bandında bir ücreti gözden çıkardığı iddia ediliyor. Uzun pozisyonunda bütçenin büyük bölümünü 2.22'lik deve ayıran İspanyol devi Poirier'i ikinci plana attı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu yıl normal sezonda Real Madrid forması ile EuroLeague'de 32 maçta boy gösteren Vincent Poirier; 8.9 sayı, 5.4 ribaunt, 1.5 blok ortalamaları ile iyi bir performans sergiledi.