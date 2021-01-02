İlk İ sınıfı fırkateyn TCG İSTANBUL o tarihte denize inecek

İ sınıfının ilk versiyonu olan savaş gemisinin inşası hâlâ STM ana yüklenici sorumluğunda birçok Türk Savunma Sanayii firmamızın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda Deniz Kuvvetlerimizin tersanesinde devam ediyor. İlk fırkateyn F515 TCG İSTANBUL 17 Ocak 2021’de denize indirilecek.

MİLGEM konseptinin devamı olarak faaliyetleri sürdürülen "İ" Sınıfı Fırkateyn projesinde, ilk geminin dizayn ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasına yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı 30 Haziran 2015 tarihinde alınmıştı.

İlk inşaa faaliyetleri 3 Temmuz 2017’de İstanbul Tersanesi Komutanlığında törenle başlanan "İ" Sınıfı ilk fırkateyn projesinde birinci gemi TCG İSTANBUL’un (F-515) 17 Ocak’ta denize indirilecek ve Mayıs 2022’de liman kabul testleri, 2023 Ocak’ta seyir kabul testleri tamamlandıktan sonra 2023 Eylül’ünde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

İ Sınıfı Fırkateyn’de yerlilik oranı yüzde 75’e yükseliyor

Türk savunma sanayiinin yerli gemi projelerinde önemli roller üstlenen STM’nin kamuoyuna, sosyal medya üzerinden tecrübesini aktarmak için başlatmış olduğu "STM ile 1e1 Cevaplar" projesinde Kasım 2020’de konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Örneğin sektördeki savunma sanayi firmalarının STM’nin ana yükleniciliğinde bir araya geldiği daha komplike bir proje olan İ Sınıfı Fırkateyn inşasında yüzde 75 yerlilik oranına doğru yol alıyoruz. Ayrıca hâlihazırda fırkateynden denizaltıya pek çok yeni proje var" demişti.

İ (İstif) Sınıfı Fırkateynin savaş sistemleri için sözleşme imzalandı

Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri, Silah Sistemleri, Su Altı Sistemleri, Elektronik-Harp Sistemleri ve Elektro-Optik Sistemlerinin tedariğinden ASELSAN sorumlu. Aselsan’ın sözleşmedeki payı 663,47 milyon ₺. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.

ADA Sınıfı korvetin üzerinde yapılan tasarımsal değişiklikler ve silah yükünün artırılması ile ortaya çıkan İstif sınıfı fırkateynlerin Türk Deniz Kuvvetlerinde kullanılan ve yaşlanan MEKO Track I gemileri ikame etmesi bekleniyor.

4 adet inşa edilecek İ Sınıfı Fırkateynlerin isimlendirmesi ve borda numaraları şöyle olacak:

- TCG İstanbul (F-515)

- TCG İzmir (F-516)

- TCG İzmit (F-517)

- TCG İçel (F-518)

Genel tasarım özellikleri

- Uzun Menzilli ve Etkin Silahlar

- Etkin Komuta Kontrol ve Savaş Sistemleri

- Yüksek Seyir Siası

- Ömür Devri Maliyet Odaklı Tasarım

- Yüksek Beka Kabiliyeti ve Şok Dayanımı

- Askeri Dizayn ve İnşa Standartları

- KBRN Ortamında Harekât Kabiliyeti

- Yüksek Denizcilik Özellikleri

- Yüksek Güvenilirlik, Düşük Radar Kesit Alanı

- Düşük Akustik ve Manyetik İz

- K/Ö iz Yönetimi (Düşük IR İzi)

- Ömür Boyu Desteklenebilirlik

- Entegre Platform Kontrol ve İzleme Sistemi (EPKİS) Kabiliyeti

Personel

Gemi Personeli: 123

Hava Araçları

10 tonluk 1 adet Sea Hawk Helikopteri