İlk Hürjet prototipi için üretim faaliyetleri başladı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni jet tekamül uçağı olması planlanan ve Milli Muharip Uçak (MMU) için de hayati öneme sahip HÜRJET Projesi kapsamında, TUSAŞ tarafından önemli bir adım atıldı.

Edinilen bilgiye göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2020 yılı içerisinde çeşitli firmalar ile HÜRJET alt sistem sözleşmeleri imzaladı. Bu kapsamda, ilk HÜRJET Prototipi için üretime hazırlık faaliyetlerine resmen başlanıldı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen kavramsal tasarım faaliyetlerine 14 Ağustos 2017 tarihinde başlanılan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nın, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan T-38 Talon Jet Eğitim Uçakları’nın yerini alması planlanıyor.

TUSAŞ; Jet Tekamül, Akrotim (Türk Yıldızları), Harbe Hazırlığa Geçiş ve Hafif Taarruz olmak üzere dört farklı HÜRJET konfigürasyonu geliştirecek. Programın doğuşunda da ana etken olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Jet Tekamül Uçağı ihtiyacı sebebiyle çalışmalar, bu konfigürasyon odaklı bir şekilde ilerliyor.

HÜRJET’in ilk uçuşunu, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirmesi ve 2025 yılından itibaren ise envantere alınması bekleniyor.