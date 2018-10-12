İlk günkü keyifle yola devam

Peugeot’da, uzman ve eğitimli personel ile Peugeot marka araçların bakım ve onarım hizmetleri en iyi şekilde uygulanıyor. Peugeot’da kaliteli ve üstün servis hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz teşhis ve fiyatlandırma yapılarak özel avantajlar da sunuluyor. 13 Ekim - 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Peugeot Bakım Kampanyası’na dahil olan Peugeot Yetkili Satıcı’sına uğrayarak Peugeot Fiks Menü’lerde %15 indirimden veya Peugeot 3+ Fiks Menü’lerde %25 indirimden siz de faydalanabilirsiniz.

Bu avantajlara ek olarak kampanya süresi boyunca lastik alışverişlerinde 120 TL indirim kuponu kazanma fırsatı Peugeot kullanıcılarına sunuluyor. Bu kapsamda 4 adet Michelin veya Continental lastik alımında bir sonraki bakımda kullanılacak 120 TL indirim kuponu Peugeot kullanıcıları için çok cazip bir teklif olarak yer alıyor.

Tüm bu fırsatları kaçırmamak ve aracınızı ilk günkü keyfiyle sürmeye devam için tüm Peugeot araç kullanıcılarını Peugeot Yetkili Satıcısı’sına davet ediyoruz.