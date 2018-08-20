İlk gün 750 bin kişi havayolunu tercih etti

Bakan Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Kurban Bayramı tatilinin başlangıcında gerçekleşen havayolu uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı.

5 BİN 104 SEFER YAPILDI

“9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Türkiye genelindeki havalimanlarında 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını” aktaran Turhan, “Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildi. Böylece Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı 750 bine yaklaştı” dedi.

Turhan, turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda bin 408, dış hatlarda ise 2 bin 272 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bayram tatilinin başlangıcında turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 215 bin 124, dış hatlarda ise 385 bin 321 olduğunu dile getiren Turhan, söz konusu yolcu trafiğinin yarısından fazlasının İstanbul’daki havalimanlarından olduğunu bildirdi.

BÜTÜN ALANLAR FAAL

Turhan, İstanbul’daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından iniş-kalkış yapan 2 bin 121 bin uçak seferiyle 131 bin 370 iç hat, 202 bin 660 dış hat olmak üzere toplam 334 bin 30 yolcunun hizmet aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Turizme yönelik havalimanlarımızın 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinin başlangıcında gerçekleşen uçak ve yolcu trafiklerine baktığımızda Antalya Havalimanı’nda 855 uçak trafiğiyle iç hatta 25 bin 277 yolcuya, dış hatta 128 bin 305 yolcuya hizmet vererek lider durumda.”