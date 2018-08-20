THY - Nevşehir
0553 313 94 23

İlk gün 750 bin kişi havayolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını belirterek, bu seferlerle toplam 748 bin 829 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:35
İlk gün 750 bin kişi havayolunu tercih etti

Bakan Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Kurban Bayramı tatilinin başlangıcında gerçekleşen havayolu uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı.

5 BİN 104 SEFER YAPILDI

“9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Türkiye genelindeki havalimanlarında 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını” aktaran Turhan, “Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildi. Böylece Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı 750 bine yaklaştı” dedi.

Turhan, turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda bin 408, dış hatlarda ise 2 bin 272 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bayram tatilinin başlangıcında turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 215 bin 124, dış hatlarda ise 385 bin 321 olduğunu dile getiren Turhan, söz konusu yolcu trafiğinin yarısından fazlasının İstanbul’daki havalimanlarından olduğunu bildirdi.

BÜTÜN ALANLAR FAAL

Turhan, İstanbul’daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından iniş-kalkış yapan 2 bin 121 bin uçak seferiyle 131 bin 370 iç hat, 202 bin 660 dış hat olmak üzere toplam 334 bin 30 yolcunun hizmet aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Turizme yönelik havalimanlarımızın 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinin başlangıcında gerçekleşen uçak ve yolcu trafiklerine baktığımızda Antalya Havalimanı’nda 855 uçak trafiğiyle iç hatta 25 bin 277 yolcuya, dış hatta 128 bin 305 yolcuya hizmet vererek lider durumda.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:35
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. havaalanı
  4. yolcu taşımacılığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baran’dan, bayramda yerli çikolata tüketin çağrısı
    1. Baran’dan, bayramda yerli çikolata..
    2. Palandöken: Türkiye güçlü bir ülke,..
    3. Araç kiralayanlar dikkat! Mağduriyet..
    4. Firari FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yak
    5. ABD'den 4 ülkeye sert suçlama!..
    6. Şok oldular! "Fare gibi deliğe sıkıştık"
    7. Dolar bayram öncesi ne kadar?
    8. İlk gün 750 bin kişi havayolunu tercih..
    9. İstanbulluları şaşırtan görüntü!
    10. Yeni havalimanı ile bilet fiyatı düşecek
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Iğdır kurban bayramı namazı saati kaçta?
    13. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    14. Fındık 15 TL’nin altına inmesin
    15. ABD'li turistin Türkiye'de çektiği..
    16. Dolar haftaya nasıl başladı? İşte..
    17. İki ülkeden dev hamle! Savaş uçağı..
    18. Seleznyov'un hareketi VAR'dan kaçmadı
    19. Arefe günü oruç tutulur mu?
    20. Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!