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Spor İlk görüşme olumlu geçti! Süper Lig ekibi satılıyor!
Spor

İlk görüşme olumlu geçti! Süper Lig ekibi satılıyor!

Süper Lig'in iddialı takımı Medipol Başakşehir'e Almanya merkezli yatırımcı firmadan ortalık teklifi geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 21:21:00 -
İlk görüşme olumlu geçti! Süper Lig ekibi satılıyor!

Süper Lig'in iddialı takımı Medipol Başakşehir'e Almanya merkezli yatırımcı firmadan ortalık teklifi geldi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi'nde düzenli olarak boy gösteren Medipol Başakşehir'in kapısını Almanlar çaldı.

Şirket bünyesinde yer alan kulüp için resmi teklif geldi.

B. Mönchengladbach'ın yatırımcısından teklif

Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'ın yatırımcısı olduğu şirket, Medipol Başakşehir'in %40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yaptı.

Alman yetkililer, hafta sonunda İstanbul'a gelerek Başakşehirli yöneticilerle ilk görüşmeyi yaptı.
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Başakşehir; 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında Borussia Mönchengladbach'la karşılaşmış ve İstanbul'daki maçta 1-1 berabere kalmış, Almanya'daki karşılaşmada ise rakibini 2-1 mağlup etmişti. Haber7'ye göre; 

Süper Lig'de 26. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Başakşehir; 12 galibiyet, 5 beraberlik ile 7 mağlubiyet elde etti ve 41 puanla 6. sırada yer aldı.

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