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Ekonomi İlk fındığı ekonomiye kazandıranlara ödül
Ekonomi

İlk fındığı ekonomiye kazandıranlara ödül

Ordu’da 2021 yılı mahsulü naturel iç ve kabuklu fındığı ekonomiye ilk kazandıran firma sahipleri ödüllendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 14:05:00 -
İlk fındığı ekonomiye kazandıranlara ödül

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Sekizinci Meslek Komitesi tarafından Altınordu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fındık kırma fabrikasının bahçesinde düzenlenen törene tüccarlar ve ilgililer katıldı. OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, yaptığı konuşmada, birincisi geçen sene gerçekleştirilen ödül törenini gelecek yıllarda da sürdüreceklerini söyledi. Ordu’daki iki firmanın, Türkiye’de fındığın ilk defa pazara inmesini sağladığını belirten Çakmak, bunların Yürür Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile Bilgihan Fındık Limited Şirketi olduğunu ifade etti. Firma yetkililerine plaketin verildiği etkinlik, çuvallanan fındıkların ihraç edilmek üzere tırlara yüklenmesiyle sona erdi.

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