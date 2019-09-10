0553 313 94 23

"İlk duyduğumdan beri Galatasaray'ın teklifine pozitiftim"

- Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao: "Galatasaray'ın teklifi haziran başında geldi. İlk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim"- "Çok önemli bir teknik direktörümüz var. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa'da çok iyi işler yapabiliriz"- "Taraftarlar transfer sürecinde de hep benim yanımdalardı. Attıkları mesajlarla hep destek verdiler"

10 Eylül 2019 Salı 11:51
"İlk duyduğumdan beri Galatasaray'ın teklifine pozitiftim"


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübün teklifine, ilk duyduğu andan itibaren pozitif yaklaştığını söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kolombiyalı oyuncu, transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın teklifi haziran başında geldi. İlk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Fatih Terim faktörü çok önemliydi. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım. Taraftarlar aynı şekilde. Onlarla beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek duygusu beni çok heyecanlandırdı. İlk duyduğumdan beri Galatasaray teklifine pozitiftim." diye konuştu.


- "Avrupa'da çok iyi işler yapabiliriz"


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendi adına önemli olduğunu vurgulayan Falcao, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da başka ülkelerden de teklif vardı. Amerika'dan teklif geldi. Türkiye'de başka bir takımdan teklif almadım. Galatasaray'ı seçmemde en büyük sebeplerden biri Türkiye'nin en iyi takımı olması ve Avrupa'da söz sahibi olması, Avrupa'daki projeleri. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa'da belirli yerlere gelmek, başarı elde etmek çok önemli. Monaco ile bunu yarı final oynayarak başardık. Galatasaray'da çok iyi bir kadro var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Çok önemli bir teknik direktörümüz var. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa'da çok iyi işler yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya gelince Galatasaray tercihim daha da kolaylaştı."


- "İnanılmaz bir karşılama oldu"


Sarı-kırmızılı taraftarların havalimanında kendisi için yaptığı karşılama töreninden etkilendiğini dile getiren yıldız futbolcu şunları söyledi:

"İnanılmaz bir karşılama oldu. Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mükemmel bir karşılamaydı ama bunu tahmin ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftarını seyretme imkanım oldu. Daha önce yolu buradan geçmiş insanlarla konuştum. Galatasaray taraftarı ve İstanbul'la ilgili hep olumlu şeyler söylediler. Ailemle geldim, tek gelmek istemedim. Bu güzel anı hem eşim hem çocuklarım yaşasın istedim. Benim için unutulmaz bir andı. İstanbul'la ilgili hep olumlu şeyler konuşulmuştu. Konuştuğum insanlar İstanbul'la ilgili övgüler yağdırdı. Geldiğim günden beri bunu görüyorum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi sıcakkanlılar. Çok tutkulu yaşıyorlar. Bana gösterilen ilgiden bunu görüyorum. Adaptasyon süreci bunları bir araya getirince çok daha çabuk gerçekleşecektir."

"Şu an üzerime düşen bu formayı en iyi şekilde terletmek, gollerimle beraber taraftarı mutlu etmek." ifadesini kullanan Falcao, "Taraftarlar transfer sürecinde de hep benim yanımdalardı. Attıkları mesajlarla hep destek verdiler. Galatasaray taraftarları en güzel şeyleri hak ediyorlar. Türk futbolu da daha iyi şeyler hak ediyor, çok potansiyelli oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Büyük bir potansiyel var. Vereceğim destekle önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim, ondan sonra elimden geldiği kadarıyla Türk futbolu için de bir şey yapma şansım olur. " şeklinde konuştu.


- "Son karar Fatih hocanın, şans verirse oynayabilirim"


Maç oynamaya hazır olduğunu belirten Falcao, "Bu hafta çok iyi antrenmanlar geçirdim. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Monaco'da da antrenmanlarımı yapıyordum. Burada da yapmaya devam ettim. Son karar Fatih hocanın. Hoca şans verirse tabii ki oynayabilirim." dedi.

Falcao, taraftarın "üçlü" çektirmesini istemesi halinde seve seve bunu yapacağını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:51
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Radamel Falcao

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miniklere özel Okula Dönüş Festivali
    1. Miniklere özel Okula Dönüş Festivali
    2. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan..
    3. Yüzde 50 hibeli tohum desteği için..
    4. Sosyal Konutlar’da noter huzurunda..
    5. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin..
    6. ÖTO’dan yurt dışı faaliyetleri için..
    7. Nilüfer’de hastane alanı için Başkan..
    8. Sahte bandrollü makaron operasyonu
    9. İzmir Körfez Festivali başlıyor
    10. Yedi renkli Eğirdir Gölü’nde muhteşem..
    11. Ödemiş’te şiir gecesi
    12. Misi Lezzet Şenliği’ne hazırlanıyor
    13. Fukuşima’daki radyoaktif sular Pasifik..
    14. Vali Ömer Toraman; "Kütahya huzur..
    15. Jandarma’dan servis araçlarına 6 bin..
    16. Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç..
    17. Anayasa Mahkemesi, Bank Asya'nın..
    18. CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o..
    19. TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç..
    20. İmamoğlu, Erdoğan’ı İBB’ye davet edecek
    21. Multinet Up, müşteri hizmetlerini..
    22. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından
    23. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
    24. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    25. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    26. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    27. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    28. Ekonomistler, politika faizinde..
    29. "Davete elbette ki katılacağız"
    30. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!