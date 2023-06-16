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Gündem İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş
Gündem

İlk düğmeyi yanlış ilikleyince böyle oluyor! CHP’li Abdüllatif Şener bakın kime oy vermiş

Yeniakit Publisher
2023-06-16 11:23:00 - 2023-06-16 11:26:56

14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa eden eski milletvekili Abdüllatif Şener, ayrıca seçimlerde hangi parti ve adaya oy verdiğini de açıkladı.

CHP eski milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında "CHP'de siyaset yapmaya devam edecek misiniz yoksa istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi.

Şener, açıklamasının devamında "Eleştirilerimin bir partiden ya da adaydan olmakla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı 

Kemal'e oy vermedi

CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Şener, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirtti.

Şener açıklamasında, ''1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim'' dedi.

Oy vermediği Kemal'in programlarında boy gösterdi

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin oy tercihlerini de açıklayan Şener “İki seçimde de Kılıçdaroğlu ve CHP’ye oy vermedim” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak Şener’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda seçim döneminde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting ve programlarına katıldığı ortaya çıktı.

İşte Şener’in o paylaşımları:

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