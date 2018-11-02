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İlk derbinin galibi Galatasaray oldu

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 11. haftasında yapılan derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

02 Kasım 2018 Cuma 15:51
İlk derbinin galibi Galatasaray oldu

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 11. haftasında yapılan derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 16. dakikada Recep Gül ve 64. dakikada Metehan Mertöz kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 24'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:51
  1. Recep Gül
  2. Metehan Mertöz
  3. Florya Metin Oktay Tesisleri
  4. Galatasaray
  5. Fenerbahçe

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