İlk derbinin galibi Galatasaray oldu

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 11. haftasında yapılan derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 16. dakikada Recep Gül ve 64. dakikada Metehan Mertöz kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 24'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı.