"İlk defa duyuyorum" diyeceksiniz

Osmanlı'yı bile biz, hep Batı'nın adlandırdığı gibi "Osmanlı İmparatorluğu" veya "Devleti" diye bilmez miyiz. Halbuki ona göre ismi "Devlet-i Alîyye" idi. "Yüce, ulu devlet" demektir. Osmanlı'nın şehirlerine verdiği isimler bir manada "lakap" gibidir.

Bazılarının birkaç ismi birden vardır. Hele İstanbul'un isimleri defter doldurur. Fakat bugün konumuz "Dersaadet" veya "İslâmbol" değil, diğer birkaç şehrimiz.

Aşağında minik bir liste sunuyoruz. Bu listede hem şehrinizin ismini hem de nasıl bir anlam taşıdığını bulabilirsiniz..­

Zafer yurdu : dârüzzafer

Aksaray : dârüzzafer

Küçük yurt : dârüssugur

Antakya : dârüssugur

Yücelik yurdu : dârürrifâ

Malatya : dârürrifâ

Eğlence yurdu : dârünnüzhe

Akşehir : dârünnüzhe

Tokat : dârünnusrâ

Yardım yurdu : dârünnasr

Erzincan : dârünnasr

Kurtuluş yurdu : dârünnecât

Bayburt : dârünnecât

Bilginler yurdu : dârülulemâ

Sivas : dârülulemâ

Yiğitlik yurdu : dârülpehlevâniyye

Niğde : dârülpehlevâniyy

Yücelik yurdu : dârülcelâl,

Erzurum : dârülcelâl

Övünülecek yurt : dârülfahr, Diyarbakır : dârülfahr, Diyar-ı Bekir, Amed, Kara Amid

Asîler yurdu : dârülbugat

Haleb : dârülbugat

Fetih yurdu : dârülfeth

Kayseri : dârülfeth



Cennet yurdu : dârüsselâm

Bağdat : dârüsselâm

Yönetim yurdu : dârüssaltana

Bursa : dârüssaltana

Edirne : dârüssaltana