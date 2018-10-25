THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

"İlk defa duyuyorum" diyeceksiniz

İşte şehrinizin Osmanlı'daki ismişehirlerimizin Osmanlı'da bazı isimleri vardı ki, bugün, o şehirlerde valilik veya belediye başkanlığı yapanlar bile bilemeyebilir.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:47
"İlk defa duyuyorum" diyeceksiniz

Osmanlı'yı bile biz, hep Batı'nın adlandırdığı gibi "Osmanlı İmparatorluğu" veya "Devleti" diye bilmez miyiz. Halbuki ona göre ismi "Devlet-i Alîyye" idi. "Yüce, ulu devlet" demektir. Osmanlı'nın şehirlerine verdiği isimler bir manada "lakap" gibidir.

Bazılarının birkaç ismi birden vardır. Hele İstanbul'un isimleri defter doldurur. Fakat bugün konumuz "Dersaadet" veya "İslâmbol" değil, diğer birkaç şehrimiz.

Aşağında minik bir liste sunuyoruz. Bu listede hem şehrinizin ismini hem de nasıl bir anlam taşıdığını bulabilirsiniz..­

Zafer yurdu : dârüzzafer

Aksaray : dârüzzafer

Küçük yurt : dârüssugur

Antakya : dârüssugur

Yücelik yurdu : dârürrifâ

Malatya : dârürrifâ

Eğlence yurdu : dârünnüzhe

Akşehir : dârünnüzhe

Tokat : dârünnusrâ

Yardım yurdu : dârünnasr

Erzincan : dârünnasr

Kurtuluş yurdu : dârünnecât

Bayburt : dârünnecât

Bilginler yurdu : dârülulemâ

Sivas : dârülulemâ

Yiğitlik yurdu : dârülpehlevâniyye

Niğde : dârülpehlevâniyy

Yücelik yurdu : dârülcelâl,

Erzurum : dârülcelâl

Övünülecek yurt : dârülfahr, Diyarbakır : dârülfahr, Diyar-ı Bekir, Amed, Kara Amid

Asîler yurdu : dârülbugat

Haleb : dârülbugat

Fetih yurdu : dârülfeth

Kayseri : dârülfeth

Cennet yurdu : dârüsselâm

Bağdat : dârüsselâm

Yönetim yurdu : dârüssaltana

Bursa : dârüssaltana

Edirne : dârüssaltana

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:47
  1. Bayburt
  2. Aksaray
  3. Tokat
  4. Sivas
  5. Niğde
  6. Malatya
  7. Kayseri
  8. İstanbul
  9. Erzurum
  10. Erzincan
  11. Edirne
  12. Diyarbakır
  13. Bursa
  14. osmanlıda şehir isimleri
  15. osmanlı
  16. eski zaman il isimleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzin'de aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi
    1. Erzin'de aşırı yağış nedeniyle okullar..
    2. Boş arazide 13 kilo 200 gram eroin ele..
    3. "İlk defa duyuyorum" diyeceksiniz
    4. Çatıdan söktüğü kalastaki çivi başına..
    5. Yürüyen merdivenleri çocuklar..
    6. Şehit polisin organlarıyla hayat..
    7. 2019 yılbaşında tatil kaç gün olacak?
    8. İran'da reformist gazete muhabirine..
    9. Arapları 'barbar'lıkla suçlayan..
    10. Gurbetçi vatandaşı elektroşokla..
    11. KPSS ön lisans sınava giriş belgeleri..
    12. Karıncanın özelliklerini biliyor..
    13. Suudi Konsolosluğu'na ait araçtan..
    14. Esenyurt'ta palet deposunda çıkan..
    15. Kamçı kurdunun zararlarını biliyor..
    16. 2018 POMEM 23. dönem ön başvuru..
    17. Prens Selman, Kaşıkçı cinayetini çabuk..
    18. Menopozda hormon tedavisi gerektiren..
    19. Cemal Kaşıkçı suikastında yeni gelişme
    20. Avrupa ülkesi F-35 için ABD'nin..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman