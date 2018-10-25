"İlk defa duyuyorum" diyeceksiniz
İşte şehrinizin Osmanlı'daki ismişehirlerimizin Osmanlı'da bazı isimleri vardı ki, bugün, o şehirlerde valilik veya belediye başkanlığı yapanlar bile bilemeyebilir.25 Ekim 2018 Perşembe 17:47
Osmanlı'yı bile biz, hep Batı'nın adlandırdığı gibi "Osmanlı İmparatorluğu" veya "Devleti" diye bilmez miyiz. Halbuki ona göre ismi "Devlet-i Alîyye" idi. "Yüce, ulu devlet" demektir. Osmanlı'nın şehirlerine verdiği isimler bir manada "lakap" gibidir.
Bazılarının birkaç ismi birden vardır. Hele İstanbul'un isimleri defter doldurur. Fakat bugün konumuz "Dersaadet" veya "İslâmbol" değil, diğer birkaç şehrimiz.
Aşağında minik bir liste sunuyoruz. Bu listede hem şehrinizin ismini hem de nasıl bir anlam taşıdığını bulabilirsiniz..
Zafer yurdu : dârüzzafer
Aksaray : dârüzzafer
Küçük yurt : dârüssugur
Antakya : dârüssugur
Yücelik yurdu : dârürrifâ
Malatya : dârürrifâ
Eğlence yurdu : dârünnüzhe
Akşehir : dârünnüzhe
Tokat : dârünnusrâ
Yardım yurdu : dârünnasr
Erzincan : dârünnasr
Kurtuluş yurdu : dârünnecât
Bayburt : dârünnecât
Bilginler yurdu : dârülulemâ
Sivas : dârülulemâ
Yiğitlik yurdu : dârülpehlevâniyye
Niğde : dârülpehlevâniyy
Yücelik yurdu : dârülcelâl,
Erzurum : dârülcelâl
Övünülecek yurt : dârülfahr, Diyarbakır : dârülfahr, Diyar-ı Bekir, Amed, Kara Amid
Asîler yurdu : dârülbugat
Haleb : dârülbugat
Fetih yurdu : dârülfeth
Kayseri : dârülfeth
Cennet yurdu : dârüsselâm
Bağdat : dârüsselâm
Yönetim yurdu : dârüssaltana
Bursa : dârüssaltana
Edirne : dârüssaltana
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