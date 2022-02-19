Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan cemrenin tarihleri, gerçekte neyi ifade ettiği merak ediliyor. Peki, cemre nereye düşer?

İlk cemre düştü mü? Cemre neden nereye düşer? Cemre tarihleri 2022:

Arapça kökenli bir kelime olan Cemre sözcüğü, “Kor Ateş” anlamına geliyor. Cemre ifadesi kor ateşin yani havaların ısınmaya başlamasını ifade eder.

Halk takvimi ve inanışına göre, cemrenin yedi günlük aralarla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlk cemrenin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemrenin 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düştüğü kabul edilir.

Cemre ifadesi kültürümüz ve edebiyatımızda büyük öneme sahiptir. Cemrenin düşmesi yani havaların ısınmasıyla ilgili edebiyatımızda pek çok önemli eser yer alır.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.