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İlk bilet Başkan Erdoğan'a

İstanbul Yeni Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan THY bankosundan, sembolik olarak, ilk bileti aldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:33
İlk bilet Başkan Erdoğan'a

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün hizmete açılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey konukların şahit ettiği açılış töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan THY bankosundan, sembolik olarak, ilk bileti aldı.

Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a, günün anısına biniş kartı verdi.

Erdoğan uçağıyla yeni havalimanına indi

İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti.

Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı.

Konuklarla fotoğraf çektirdi

Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:33
  1. İstanbul Yeni Havalimanı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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