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Gündem İlk Baş İmamı Boynukalın'dan Ayasofya mesajı! 'Fethin tüm boyut ve anlamlarıyla yeniden gerçekleşmesi duasıyla'
Gündem

İlk Baş İmamı Boynukalın'dan Ayasofya mesajı! 'Fethin tüm boyut ve anlamlarıyla yeniden gerçekleşmesi duasıyla'

Ayasofya Camisi'nin ilk Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 23:57:00 - 2021-07-11 00:19:13
İlk Baş İmamı Boynukalın'dan Ayasofya mesajı! 'Fethin tüm boyut ve anlamlarıyla yeniden gerçekleşmesi duasıyla'

 Yeniakit.com.tr 

Danıştay 10’uncu Dairesi'nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin yıldönümünde, sosyal medyada onbinlerce mesaj paylaşıldı.

'Fethin tüm boyut ve anlamlarıyla yeniden gerçekleşmesi duasıyla'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ayasofya Camisi'nin ilk Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, "1934'te müzeye çevrilen, İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camii'nin tam bir yıl önce 10 Temmuz 2020'de camiye çevrilmesine karar verildi. Karar verenlerden Allah razı olsun." dedi. Boynukalın, sözlerini tamamlarken, şu mesajı verdi: "Fethin tüm boyut ve anlamlarıyla yeniden gerçekleşmesi duasıyla..."

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