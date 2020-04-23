İlk balonu patlayan Ercüment Ovalı, Sağlık Bakanlığına rapor sundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde "Türkiye'de özellikle hem aşı hem de tedavi ile ilgili Kovid-19'a özel çalışmayı yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun dedik. Çalışmanızı bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Yayın, araştırma ve çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için bu çağrımıza cevap verilebilirdi." diyerek tepki gösterdiği Prof. Dr. Ercüment Ovalı yeni bir paylaşımda bulundu.

Ercüment Ovalı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde. Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum.

Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında."

İlk balonu patlayan Ovalı, Sağlık Bakanlığına rapor sundu

Sağlık Bakanlığının çağrısının aksine yaptığı çalışmayla ilgili Bakanlığa başvurmayan, bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile tepkileri üzerine çeken Ovalı, sonunda Sağlık Bakanlığına başvurdu.

Ovalı, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımıza ait detaylı rapor Bakanlığımıza da sunulmuştur." ifadelerini kullandı.