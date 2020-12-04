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Gündem İlk aşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mı yapılacak?
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İlk aşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mı yapılacak?

İlk aşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mı yapılacak? sorusu bugün açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerinin ardından merak konusu oldu. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Koca, aşıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:32:00 -
İlk aşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mı yapılacak?

Dünyada üretilen tüm aşıların Dünya Sağlık Örgütünün süreçlerinden geçme zorunluluğu bulunduğunu, Çin aşısı için de bunun geçerli olduğunu, şu anda Faz 3 dönemini bitiren hiçbir aşı olmadığını söyleyen Fahrettin Koca'nın aşı ile ilgili yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

İlk aşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mı yapılacak?

Ahmet Hakan'ın "Daha önce açıklamıştınız. “Aşıyı ilk ben yaptıracağım” demiştiniz. Bunu hangi yöntemle yapacaksınız?" sorusunun üzerine Bakan Koca;

"Aşıyla ilgili tüm onay süreçleri bittikten sonra bir hastaneye gideceğim ve kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım. Ardından da o hastanede bulunan bütün sağlık çalışanlarımız aşılarını yaptıracaklar." açıklamasında bulundu.

Aşı yaptırmak zorunlu mu?

Aşıda bir mecburiyet olup olmayacağı konusunda ise Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bu konuyu Bilim Kurulu'nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu. Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız. Aşıyla ilgili tüm onay süreçleri bittikten sonra bir hastaneye gideceğim ve kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım. Ardından da o hastanede bulunan bütün sağlık çalışanlarımız aşılarını yaptıracaklar."

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