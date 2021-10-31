İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil kaç gün olacak 2021 2022?
Ara tatil ne zaman? 2021 2022 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri merak ediliyor. 6 Eylül’de milyonlaca öğrenci uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başladı. Yeni eğitim döneminde okulları uzaktan eğitime geçmeyeceği açıklanırken öyle de oldu. Okullar yüz yüze eğitime devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı da 2021 2022 tatil takvimini açıkladı. Peki okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi ile yarıyıl tatili, ikinci ara tatil tarihi ile okulların kapanış tarihleri açıklandı. İşet ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri.
2021 2022 MEB ara tatil kaç gün okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil kaç gün? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Kasım ayında milyonlarca öğrenci ara tatil yapacak. Bu sebeple ara tatilin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, ara tatil ne zaman? Ara tatil ayın kaçında başlıyor? Kasım ayına kısa bir zaman kala pek çok kişi ara tatilin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile duyurdu. İşte detaylar...
2021 2022 ilk ara tatil ne zaman?
MEB birinci dönem Ara Tatil: 15-19 Kasım 2021
Yarıyıl tatili ne zaman?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak
Okullar ne zaman açılacak?
6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.
İkinci ara tatil ne zaman?
İkinci dönem Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak
2022 yaz tatili ne zaman?
17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek