İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil kaç gün olacak 2021 2022?

Ara tatil ne zaman? 2021 2022 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri merak ediliyor. 6 Eylül’de milyonlaca öğrenci uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başladı. Yeni eğitim döneminde okulları uzaktan eğitime geçmeyeceği açıklanırken öyle de oldu. Okullar yüz yüze eğitime devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı da 2021 2022 tatil takvimini açıkladı. Peki okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi ile yarıyıl tatili, ikinci ara tatil tarihi ile okulların kapanış tarihleri açıklandı. İşet ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri.