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İlk adım hallerde atılacak, zabıtalar ceza yağdıracak! Yıkın bu tezgahı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşı pazarda vatandaşa nefes aldırmayan fırsatçılara karşı uyardığı belediyeler harekete geçti. Zabıtaların ilk denetlediği yer ise sebze ve meyvelerin ilk uğrak yeri olan haller oldu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
İlk adım hallerde atılacak, zabıtalar ceza yağdıracak! Yıkın bu tezgahı

 Ekonomi Servisi 

Hükümetin enflasyonla mücadele için başlattığı kampanya, 2019 yılına da devam ederken çarşı pazarda fiyat etiketlerini gören vatandaşlar, fırsatçılara ateş püskürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adayları tanıtımında “Belediyeler fiyatları artıranları silkelemeli. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım” uyarısı yaptığı belediyeler harekete geçti. Zabıta ekipleri, hafta sonu çarşı pazar denetimini artırdı. Yetkililer, özellikle sebze ve meyvenin ilk uğrak yeri olan halleri de yakın takibe alması bekleniyor.

Döviz kuru geriledi, fiyatlar düşmedi

Fırsatçıların fiyat artışına bahane olarak sığındıkları döviz kurunun yüzde 25 gerilemesine, akaryakıt fiyatlarının düşmesine rağmen ürün fiyatlarda yüzde 50’nin üzerinde artışlar görülüyor. ‘Mini hal’ adı altında mahalle aralarında faaliyette bulunan manavlarda bile turfanda sebzelerin fiyatı 15 liraya dayanırken, mevsim sebzelerinin de yanına yaklaşılmıyor.

Havuç ve turpun fiyatı 6 lirayı aşarken limon 5 lira, patates 4,5 liradan tezgahlarda boy gösteriyor.

“Kuru ekmeğe mahkûm edildik”

Başta ücretli çalışanlar ve emekliler olmak üzere toplumun tüm kesiminden fırsatçılara büyük tepki yağıyor. Emekli aylıklarına yapılan artışla nefes almayı umduklarını belirten emekli Mehmet amca, “Çarşı pazardaki fiyatları görünce çantamız boş dönüyoruz. Artık yarım kilo bile alışveriş yapmak lüks oldu. Fiyatı artmayan bir ekmek kaldı. Bu fırsatçılar vatandaşı bir kuru ekmek yemeğe mahkûm ettiler” diye tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
  1. enflasyonla mücadele
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. döviz kuru
  4. Fırsatçılar
  5. Mini hal
  6. Emekli aylıkları

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