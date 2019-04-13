İlk 11’lerin yaş ortalaması 30.22!

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması tecrübeli oyuncuların karşılaşmasına sahne oldu. Başakşehir’in ilk 11’inde sahaya çıkan futbolcuların yaş ortalaması 30.90 olurken Beşiktaş’ın ilk 11’i ise 29.54 yaş ortalamasına sahipti. Maçtaki goller ise 30 yaşın üstündeki isimlerden geldi.

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada tecrübeli yıldızlar ter döktü. Medipol Başakşehir’in sahaya sürdüğü ilk 11’de 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 35 yaşındaki Robinho, 35 yaşındaki Mossoro ve 33 yaşındaki Clichy gibi isimler yer alırken Beşiktaş’ta ise 36 yaşındaki Atiba, 34 yaşındaki Gökhan Gönül ve 33 yaşındaki Burak Yılmaz ilk 11’de yer aldı. İki takımda da birçok tecrübeli oyuncu sahada yer alırken Başakşehir’in ilk 11’i 30.90 yaş ortalamasına, Beşiktaş’ın 11’i ise 29.54 yaş ortalamasına sahip oldu. İki takımın toplam yaş ortalaması ise 30.22 olarak ortaya çıktı. Maçta atılan goller de tecrübeli oyunculardan geldi. Medipol Başakşehir, 35 yaşındaki yıldızı Robinho’nun ayağından bulduğu golle öne geçerken, Beşiktaş’ın ilk yarıda eşitliği getiren ismi 36 yaşındaki Atiba oldu. Beşiktaş, ikinci yarıda öne geçerken, gol de 33 yaşındaki Burak Yılmaz’ın ayağından geldi.