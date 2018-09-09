THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ilısu Barajı'ndanki tarihi yapıların taşınma süreci sürüyor

Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için SPMT aracına yüklendi.

09 Eylül 2018 Pazar 21:49
Ilısu Barajı'ndanki tarihi yapıların taşınma süreci sürüyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü alanında kalacak kültürel mirasın korunması için tarihi yapıların taşınması süreci devam ediyor.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ve 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesi tamamlanırken, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu kapsamda yarın Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak olan yaklaşık 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi 256 tekerlekli kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracına yüklendi.

Türbe, minare ve müştemilat olarak 3 bölüm halinde taşınacacak olan İmam Abdullah Zaviyesi'nin ilk bölümü olan türbenin taşınmasına yarın saat 05.00'te başlanacak.

Zaviyenin 2 bin 400 metre ileriye 4 saatte taşınması öngörülüyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan ve 540 yıllık olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi, 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı da 6 Ağustos'ta başlayan ve 9 Ağustos'ta sona eren çalışma ile 3 kilometre uzaklıkta arkeoparktaki yeni yerine bütüncül olarak ulaştırılmıştı.

Sultan Süleyman Camisi minaresinin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürerken yıl sonuna kadar Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Kızlar ve Koç camileri de taşınacak.  

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:49
  1. Batman
  2. Hasankeyf
  3. imam abdullah zaviyesi
  4. SPMT
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Makedonya'ya kritik ziyaret!
    1. ABD'den Makedonya'ya kritik ziyaret!
    2. Karadeniz'de sağanak, hayatı olumsuz..
    3. TFF'den yabancı sınırı açıklaması!
    4. Cenevre'deki görüşmeler sonuç vermedi!..
    5. Tarım işçilerini taşıyan kamyonet..
    6. İran Devrim Muhafızları'ndan saldırı..
    7. Şehit sözleşmeli er, memleketine..
    8. Stadyumda izdiham yaşandı! 1 ölü 40..
    9. Kızılırmak'ın karşısına yürüyerek..
    10. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan..
    11. El Bab şehidinin kardeşine polis konvoyu
    12. Kız meselesi yüzünden bıçak ve pompalı..
    13. Mehmet Emin Aga, iskeçe'de anıldı
    14. Ilısu Barajı'ndanki tarihi yapıların..
    15. Fakıbaba o iddiaları yalanladı:..
    16. Beşiktaş teknik direktörü Güneş:..
    17. Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü..
    18. Mircea Lucescu: Ne yapabilirim kaleci..
    19. Rusya’da protestolar devam ediyor! 100..
    20. Danimarka, Galler'i 2-0 ile geçti
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak