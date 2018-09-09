Ilısu Barajı'ndanki tarihi yapıların taşınma süreci sürüyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü alanında kalacak kültürel mirasın korunması için tarihi yapıların taşınması süreci devam ediyor.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ve 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesi tamamlanırken, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu kapsamda yarın Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak olan yaklaşık 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi 256 tekerlekli kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracına yüklendi.

Türbe, minare ve müştemilat olarak 3 bölüm halinde taşınacacak olan İmam Abdullah Zaviyesi'nin ilk bölümü olan türbenin taşınmasına yarın saat 05.00'te başlanacak.

Zaviyenin 2 bin 400 metre ileriye 4 saatte taşınması öngörülüyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan ve 540 yıllık olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi, 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı da 6 Ağustos'ta başlayan ve 9 Ağustos'ta sona eren çalışma ile 3 kilometre uzaklıkta arkeoparktaki yeni yerine bütüncül olarak ulaştırılmıştı.

Sultan Süleyman Camisi minaresinin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürerken yıl sonuna kadar Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Kızlar ve Koç camileri de taşınacak.

Kaynak: AA