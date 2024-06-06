İliç'teki maden faciasında yeni gelişme: 3 işçinin daha cesedine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasından 4 ay sonra 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta siyanürlü toprak kaymıştı. Olayda 9 işçi milyonlarca metreküp toprak altında kalmıştı. Beş işçinin cansız bedenine ulaşılırken, dört işçiyi arama çalışmaları devam ediyordu.
İki kişinin daha cansız bedenine gece saatlerinde ve sabaha karşı yapılan tarama çalışmalarına ulaşıldı. Bugün öğle saatlerinde de bir kişinin cesedine ulaşıldı. Ekipler toprak altında kalan son işçiyi arıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
9 işçi toprak altında kalmıştı! Erzincan İliç’ten acı haber az önce geldi! Bakan Bayraktar “Maalesef” diyerek tüm Türkiye’ye duyurdu