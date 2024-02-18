İliç'teki maden faciasında gözaltına alınan müdürle ilgili sıcak gelişme
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasının ardından haber alınamayan 9 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sabah saatlerinde gözaltına alınan C.D., ifade işlemleri için İliç Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifade veren zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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