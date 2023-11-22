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Spor İlhanlı'dan pişkinlik: 'Fırıldak Ali dediğimize pişman değiliz'
Spor

İlhanlı'dan pişkinlik: 'Fırıldak Ali dediğimize pişman değiliz'

Yeniakit Publisher
2023-11-22 19:51:00 - 2023-11-22 19:59:20
İlhanlı'dan pişkinlik: 'Fırıldak Ali dediğimize pişman değiliz'

Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı, Ali Koç'a 'Fırıldak Ali' dediği için pişman olmadığını söyledi!

Tuzlaspor ve Fenerbahçe arasındaki ipler kopma noktasına geldi...

1. Lig temsilcisinin, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a yönelik "Fırıldak Ali" sözleri futbol camiasında oldukça tartışılmıştı.

"Yine olsa yine söylerim"

Ali Koç'un Tuzlaspor'a dava açması gündeme gelirken, İstanbul ekibinin bu kadar sert açıklama yapması futbol otoritelerini de rahatsız etmişti.

Radyospor'a konuşan Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı, pişman olmadığını söyledi.

Fenerbahçe camiasıyla bizim sıkıntımız olamaz. Biz, insanın verdiği sözü yerine getirmeyenine fırıldak diyoruz. Bizim yüzde 30 hakkımız gasp edildi. Sözüne itibar ettik, bu anlamda fırıldak dedik. Yine olsa yine söylerim.

"Ali beyin sözüne itibar ettim"

Fenerbahçe, 'Yüzde 30 pay ve 175 bin euro ile anlaşalım' dedi. Tamam dedik. Dostane bir pazarlık oldu. Futbolcu imza aşamasına geldi. Yüzde 30 yazılmadı. 'Ben Ali Koç'um sözümü yerine getiririm' dedi. 'Sana 4-5 futbolcu vereceğim. Hem siz hem de biz kazanalım' dedi. Ali beyin sözüne itibar ettim. Üç gün sonra Diack, Ankaragücü'nde çıktı.

"Bu paralar ne oldu?"

Hiç Fenerbahçe görmeden üç gün sonra Ankaragücü'nde çıktı. 450 bin Euro ödediği söyleniyor. Bize 175 bin Euro, 4 taksitte ödendi. Yüzde 30 hakkımız da verilmedi. 2 milyon 400 bin euroya diyorlar ama daha fazlası da olabilir sonra Fransa'ya gitti. Bu paralar Fenerbahçe'nin kasasına mı gitti?

"Ali Koç'a 'Suç işliyorsunuz' dedik"

Ali Koç'a bu bir suçtur dedik, hiç dönüş olmadı. TFF'nin bunu bilmesi lazım. Sistemden görünmesi lazım. İşin içinde kimler var bilmiyoruz. Yüzde 30 hakkımızı talep ettik. O zaman da söyledik şimdi de söylüyoruz. Bununla ilgili bize dönüş olmadı. Trabzonspor ile Fenerbahçe maçından sonra gündem değiştirmek için divan kurulunda açıklama yapıldı. TFF'ye bahisle ilgili durum var mı, Passolig'e sorup bilet satışlarıyla ilgili bir durum var mı diye sorulabilirdi.

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