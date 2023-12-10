Türk müziğinin sevilen sanatçıları arasında yer alan İhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı. Tedavisine başlanan sanatçının tedavi sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediği aktarıldı.

Türk müziğinin sevilen sanatçıları arasında yer alan İhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı. Tedavisine başlanan sanatçının tedavi sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediği aktarıldı.

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize ve Sarı Laleler gibi dillere pelesenk olan eşsiz şarkılarıyla efsaneleşen İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; bir süredir Bodrum'da yaşayan Şeşen, hastalığın ardından İstanbul'da tedavi altına alındı. Doktorları, Şeşen'in tedaviye olumlu yanıt verdiğinin müjdesini verdi.

Şeşen'in daha önce de kansere yakalanarak kurtulduğu da öğrenildi.

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İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948'de Manisa'da doğan İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı.1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" isimli bir kırkbeşlik plak çıkardı.

1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken'i kurdu.

1994 yılında "Aşk Haklı" isimli solo albümünü yaptı. TRT'ye "Gençler Haklı" isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995 yılında bu defa özel bir kanalda "Arka Pencere" isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. "Amcam Burada" isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, birçok dizide rol aldı.