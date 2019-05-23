0553 313 94 23

İlhan Palut: “Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik”

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:18
İlhan Palut: “Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik”

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Maçın sonunda da rakip oyunu forse ederek baskı kurdu. Maçı 0-0 tamamladık. Rövanşta daha iyi oynayan, hak eden kazansın” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in play-off yarı final ilk karşılaşmasında Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor’la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor teknik direktörü İlhan Palut, iki ayaklı bir eşleşmede ilk maçı deplasmanda oynadıklarını, kendi sahalarına tur için avantajla dönecek bir skorun peşinde olduklarını belirterek, “İlk yarı maça çok iyi başladık. Topa sahip olan taraftık. Son dakikalarda Adana Demirspor etkili oldu. Defansımızın başarısıyla ilk yarıyı berabere tamamladık. İkinci yarının ilk 25 dakikasında oyuna tamamen hakim olan bir Hatayspor vardı sahada. Pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Maçın sonunda da rakip oyunu forse ederek baskı kurdu. Maçı 0-0 tamamladık” diye konuştu.


İlk maçta deplasmandan golsüz eşitlikle dönmenin avantajlı bir durum olmadığını belirten Palut, “Bize düşen bu maçtaki eksikliklerimizi tamamlayıp, ikinci maça çok daha iyi futbolla, özellikle gol bölgesinde daha dikkatli olarak şehrin çok istediği Süper Lig için finale yolculuk yapabilelim. Oyunun genelinde hakimiyet bizdeydi. Her iki yarının da sonlarında Adana Demirspor’un üzerimizde kurduğu baskıya engel olamadık. Daha sakin olup, oyunu kontrol altında tutabilirdik. Rövanşta daha iyi oynayan, hak eden kazansın” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 00:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD-Türkiye ittifakına yönelik açıklama
    1. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD-Türkiye..
    2. Metris Kavşağında bağlantı ve yan yol..
    3. Siirt’te park halindeki araç yandı
    4. Midyat’ta trafik kazası: 1 ölü, 6..
    5. Başkent’te traktör şarampole uçtu: 1..
    6. Kıran’dan ABD’nin S-400 konusunda..
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. "Artık eski içtihatlar geçersiz..
    9. "İstanbul'u CHP zihniyetine teslim..
    10. Hakkari’de 3.Ters Lale ve Uçkun..
    11. Park halindeki otomobil alev alev yandı
    12. Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar..
    13. İnşaat çukurunda 9 yaşındaki Baran’ın..
    14. ABD'den oyalama taktiğine devam!..
    15. Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi..
    16. Paten tutkunlarının tehlikeli yolculuğu
    17. Muğla'da cinayet
    18. Sınırda bekleyen şoförlerin iftar..
    19. İran lideri Hamaney'den "nükleer..
    20. Balkondan düşen kadın yaralandı
    21. Erciyes-2019 tatbikatı başladı
    22. Alzheimer hastası yaşlı kadın su..
    23. Bakan Kurum’dan Kızılcahamam ziyareti
    24. FIFA'dan flaş 'Dünya Kupası' kararı
    25. Avustralya'ya meteor düştü! Gökyüzünü..
    26. Binali Yıldırım soruları cevapladı
    27. Ümit Özat: “En büyük arzumuz finalde..
    28. İlhan Palut: “Yakaladığımız..
    29. Devrek Belediyesi tarafından Ramazan..
    30. Orman İtfaiyesi yangının büyümesine..
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    CHP'li başkandan ezber bozan çıkış: Erdoğan'ın ve hükümetin yanında olmalıyız
    CHP'li başkandan ezber bozan çıkış: Erdoğan'ın ve hükümetin yanında olmalıyız