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İlhan Omar: Beni teröristlere benzetiyorlar ve kimse onları kınamıyor

ABD’deki Cumhuriyetçi Parti üyelerinin, Temsilciler Meclisi’ne giren ilk başörtülü milletvekili İlhan Omar’e terörist benzetmesi yaptığı afiş tepkilere yol açtı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:43
İlhan Omar: Beni teröristlere benzetiyorlar ve kimse onları kınamıyor

ABD’deki Cumhuriyetçi Parti üyelerinin, Temsilciler Meclisi’ne giren ilk başörtülü milletvekili İlhan Omar’e terörist benzetmesi yaptığı afiş tepkilere yol açtı.

 

Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçileri, Temsilciler Meclisi’ne giren ilk başörtülü milletvekili İlhan Omar’ı teröristlere benzetti. Cumhuriyetçiler, Batı Virginia Eyalet Meclisi binasına Omar’ı 11 Eylül saldırıları ile ilişkilendiren bir afiş astı. Afişin üst kısmına saldırıların görseli ile, ‘Asla unutmayacağız demiştiniz” yazan Cumhuriyetçiler alt kısmına ise Omar’ın bir fotoğrafını koyarak, ‘Ben sizin unuttuğunuzun kanıtıyım’ yazdı.



"Beni teröristlere benzetiyorlar ve kimse onları kınamıyor"

 

3 Ocak’ta görevine başlayan Omar, konuya ilişkin haberlerden birini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp bazı benzin istasyonlarında da “Katil Ilhan Omar” yazıldığını hatırlattı. Omar, “İyice bakın, Cumhuriyetçilerin Müslüman karşıtı eyalet başkentlerinde asılan afişi beni teröristlere benzetiyor ve kimse onları kınamıyor” ifadelerini kullandı.



Omar’a destek paylaşımı

 

Afişi kendi sosyal medya hesabında paylaşan Batı Virginia Eyalet Meclisi Demokrat Üyesi Mike Pushkin ise, bu afişin Batı Virginia Cumhuriyetçiler tarafından sponsor edilen ve Kongre binasında asılan İslamofobik bir afiş olduğunu belirtti. Pushkin, “Cumhuriyetçi meslektaşlarımın islamafobik ve nefret söylemi içeren böyle bir afişin kongre binasına asılmasının yanlış olduğunu kabul etmesi neden bu kadar zor anlayamıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:43
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