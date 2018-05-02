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İlhan Kesici'den adaylık mesajı!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili edindiği son bilgileri paylaştı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:34
İlhan Kesici'den adaylık mesajı!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'deki güçlü adaylardan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile konuştuğunu belirtti.

CHP'NİN ADAYI İLHAN KESİCİ Mİ?

Mehmet Acet Twitter hesabından, İlhan Kesici'nin kendisine ''Bana henüz bir şey diyen olmadı'' dediğini yazdı. İlhan Kesici, Mehmet Acet'e daha sonra ise ''Ama başkalarına da bir şey diyen olmadı'' dedi.

'BANA HENÜZ BİRŞEY DİYEN OLMADI!'

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Twitter hesabından şu tweeti attı; 'Az önce CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için favori gösterilen İlhan Kesici ile konuştum. "Bana henüz birşey diyen olmadı" dedi. Sonra az durdu, "Ama başkalarına da birşey diyen olmadı" diye devam etti. Durum bu.'

İlhan Kesici'nin bu ifadeleri CHP'de cumhurbaşkanı adayı konusunda kafa karışıklığının devam ettiği şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:34
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