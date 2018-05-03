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İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen İlhan Kesici, "CHP'nin adayı Muharrem İnce" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:29
İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı

CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenlerden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" dedi. Kesici, İnce'yi arayıp tebrik ettiğini söylerken Yalova milletvekilinin de bu tebriği kabul ettiğini belirtti.

"TELEFONLA TEBRİK ETTİM, O DA KABUL ETTİ"

Meclis'te salı günü yapılmayan grup toplantıları gerçekleştiriliyor. Grup toplantısı için Meclis'e gelen Kesici, CHP'nin adayı için konuşulan bir diğer isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce hakkında şunları söyledi:

"Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce'yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin."

İNCE, GRUP TOPLANTISINA GİRERKEN ALKIŞLANDI

Ayrıca İnce, grup toplantısına girerken alkışlandı.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:29
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. ilhan kesici

YORUM YAZ

  • SalihaSaliha31 dk önce
    Ilhan Incede Erdoğani secerim dememişmiydi?
  • Yunus16Yunus1620 dk önce
    KILIÇDAROĞLU, KAZANABİLECEĞİNE İNANSA KENDİ ADAY OLUR. MUHARREMİ KURBAN SEÇTİ, PARTİ İÇİNDE ÖNÜNE ÇIKMASIN DİYE HARCADI. ASIL HEDEFLERİ İLK TURDA OYLARI BÖLMEK, 2 NCİ TURDA MARAL.
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