İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı

CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenlerden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" dedi. Kesici, İnce'yi arayıp tebrik ettiğini söylerken Yalova milletvekilinin de bu tebriği kabul ettiğini belirtti.

"TELEFONLA TEBRİK ETTİM, O DA KABUL ETTİ"

Meclis'te salı günü yapılmayan grup toplantıları gerçekleştiriliyor. Grup toplantısı için Meclis'e gelen Kesici, CHP'nin adayı için konuşulan bir diğer isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce hakkında şunları söyledi:

"Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce'yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin."

İNCE, GRUP TOPLANTISINA GİRERKEN ALKIŞLANDI

Ayrıca İnce, grup toplantısına girerken alkışlandı.