İlhan Cihaner ne kadar oy aldı? CHP 37. Genel kurultay sonuçları
İlhan Cihaner kurultay sonuçları son dakika. İlhan Cihaner CHP 37. Olağan Genel kurultay için CHP Genel Başkan adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip oldu. CHP'nin 37. Olağan Kurultayı hem yeni genel başkanını hem de CHP Parti Meclis üyelerini seçecek. CHP’li muhalif kanadın genel başkan adayı İlhan Cihaner olduğu biliniyor. Peki CHP olağan kongre sonuçları belli oldu mu? İlhan Cihaner ne kadar oy aldı? İşte CHP 37. Genel kurultay sonuçları…
CHP kurultay son dakika haberleri... İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi gerçekleştirilecek. 1356 delegenin oy kullanacağı CHP'de, genel başkan adayı olmak için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Bu nedenle genel başkan adayı olmak isteyenlerin 68 delegenin imzasıyla divana başvurması gerekiyor.
CHP'de şu ana kadar PM Üyesi İlhan Cihaner, Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman ve eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday adayı olmuştu. CHP kurultayında seçimler için 44 sandık, her sandığa bağlı 3 kabin olacak. Toplamda 132 kabin oluşturulacağı açıklanan kurultayda, her kabinde 10 civarında delege ayrı ayrı oy kullanacak. İlhan Cihaner’in 300 delegenin oyunu alması beklenirken, CHP Genel Başkanlığı seçimini yine Kılıçdaroğlu’nun kazanacağı dile getiriliyor.