İlhan Cihaner ne kadar oy aldı? CHP 37. Genel kurultay sonuçları

CHP kurultay son dakika haberleri... İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi gerçekleştirilecek. 1356 delegenin oy kullanacağı CHP'de, genel başkan adayı olmak için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Bu nedenle genel başkan adayı olmak isteyenlerin 68 delegenin imzasıyla divana başvurması gerekiyor.

CHP'de şu ana kadar PM Üyesi İlhan Cihaner, Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman ve eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday adayı olmuştu. CHP kurultayında seçimler için 44 sandık, her sandığa bağlı 3 kabin olacak. Toplamda 132 kabin oluşturulacağı açıklanan kurultayda, her kabinde 10 civarında delege ayrı ayrı oy kullanacak. İlhan Cihaner’in 300 delegenin oyunu alması beklenirken, CHP Genel Başkanlığı seçimini yine Kılıçdaroğlu’nun kazanacağı dile getiriliyor.