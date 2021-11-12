  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İlham Aliyev'den zirveye damga vuran sözler
Siyaset

İlham Aliyev'den zirveye damga vuran sözler

"Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi"nde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri zirveye damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 23:53:00 - 2021-11-12 23:54:32

Türkiye'nin Türk Konseyi dönem başkanlığını başarıyla yürüteceğini ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşacaktır çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol katetti. Türkiye, sadece bölgede değil, küresel anlamda da tüm dünyada büyük bir güç olduğunu ortaya koydu. Tüm dünyada artık Türkiye'nin gücü tanınıyor. Hem siyasi hem askeri gücünden bahsediyoruz ve dünyada hiçbir ülke yok ki Türkiye'nin bu gücünün farkında olmasın" diye konuştu.

Aliyev, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir. Onun sayesinde Türkiye dünyada bir güç merkezine dönüşmüş, söz sahibi olmuştur. Bize güç veren Türkiye’nin güçlenmesidir. Bu nedenle her birimiz Erdoğan’a minnettar olmalıyız" ifadelerini kullandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için yeni tahmin olay! Bu kez alacakları uyardı: Elinde TL olanlar...
Ekonomi

Altın için yeni tahmin olay! Bu kez alacakları uyardı: Elinde TL olanlar...

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler geliyor. Altında son yorumlara göre beklenti arttı. Yeni t..
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz siyasete atılıyor! İşte aday olacağı parti
Dünya

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz siyasete atılıyor! İşte aday olacağı parti

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’ün, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den gelecek yıl aday olacağı öne sürüldü..
Teşkilat’ın başrolünden olay itiraf: Çok iğrenç bir durum! Dolandırıldım
Medya

Teşkilat’ın başrolünden olay itiraf: Çok iğrenç bir durum! Dolandırıldım

TRT1'de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinde Serdar karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul'dan çarpıcı itiraflar geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay