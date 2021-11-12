İlham Aliyev'den zirveye damga vuran sözler

Türkiye'nin Türk Konseyi dönem başkanlığını başarıyla yürüteceğini ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşacaktır çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol katetti. Türkiye, sadece bölgede değil, küresel anlamda da tüm dünyada büyük bir güç olduğunu ortaya koydu. Tüm dünyada artık Türkiye'nin gücü tanınıyor. Hem siyasi hem askeri gücünden bahsediyoruz ve dünyada hiçbir ülke yok ki Türkiye'nin bu gücünün farkında olmasın" diye konuştu.

Aliyev, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir. Onun sayesinde Türkiye dünyada bir güç merkezine dönüşmüş, söz sahibi olmuştur. Bize güç veren Türkiye’nin güçlenmesidir. Bu nedenle her birimiz Erdoğan’a minnettar olmalıyız" ifadelerini kullandı