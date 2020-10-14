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Dünya İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi! Ordu adeta darmadağın etti
Dünya

İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi! Ordu adeta darmadağın etti

Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Karadağlı, Hatunbulağ, Garakollu, Bulutan, Melikanlı, Kemartuk, Teke ve Tağaser köylerini işgalden kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:59:00 - 2020-10-14 15:07:31
İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi! Ordu adeta darmadağın etti

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda yeni gelişme yaşandı. Azerbaycan ordusu Ermenistan’ı adeta darma dağın etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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Yorumlar

32

irandaki azeri türklerinde nefis olsa gidip karabağo 30 yıldır çoktan kurtarırlardı
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Hacı Şaban

Allah yardımcınız olsun İnşaallah en kısa zamanda tüm Karabağ'ı kurtarırsınız dualarımız sizinle gerekirse de cepheye de geliriz
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