İlham Aliyev'den Ermenistan'a uyarı: Bu kirli işlerden uzak durun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Nevruz ateşini yaktı.

İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Arzu Aliyeva ile Terter ilinin Sukavuşan kasabası ile Talış köyünü ziyaret etti.

Talış köyünde Nevruz ateşini yakan Aliyev ulusa seslendi.

Azerbaycan halkının bayramını üçüncü yıldır Karabağ'dan kutladığını, bunun büyük mutluluk olduğunu söyleyen Aliyev, kendilerine bu mutluluğu yaşatan kahraman şehitleri saygıyla andığını, kahraman Azerbaycan askerlerini canı gönülden selamladığını belirtti.

Aliyev, 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan halkının uğradığı haksızlıkları, arabulucu devletlerin, sorunu çözmek yerine dondurma girişimlerini hatırlatarak, ülkenin hakkını savaş meydanında, kan dökerek iade ettiklerini kaydetti.

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2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin Azerbaycan tarihinin en parlak sayfalarından olduğunu vurgulayan Aliyev, "Maalesef Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı'ndan ders çıkarmadı. Ermenistan'da intikam isteyen güçlerin baş kaldırdığını görüyoruz. Yine Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarında bulunuyorlar. Ermenistan yönetimini bu kirli işlerden kaçınması konusunda uyarıyoruz. Ermenistan'ın arkasında duran bazı ülkelere de işte buradan, işgalden kurtardığımız Talış köyünden bu kirli işlere son vermesi için uyarıda bulunuyoruz. Hiçbir dış güç Azerbaycan devletinin ve halkının iradesini etkileyemez." dedi.

Aliyev, Ermenistan ve destekçilerinin işgal döneminde Azerbaycan'ı müzakerelerle yormak ve işgali kabullenmesini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Şimdi Azerbaycan kendi topraklarını özgürlüğe kavuşturduktan sonra bize karşı ne kadar haksız adım atılıyor ve ne kadar kirli iş yapılıyor. Ermenistan'ın hamileri, Ermenistan'ın saldırı politikasına ortak olan ülkeler bize karşı enformasyon savaşı ilan ettiler." diye konuştu.

Bir zamanlar Azerbaycan'ı tehdit eden Ermenistan yönetiminin bugün, "bırakın 29 bin kilometrekarelik (Ermenistan'ın yüzölçümü) topraklarımızda yaşayalım" dediğini hatırlatan Aliyev, şunları söyledi:

"Ermenistan'ın 29 bin kilometrekarelik topraklarda rahat yaşayabilmesi için bir şartı var. O şart da bizim şartları kabul etmeleridir. Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanımalı, bizimle barış antlaşması imzalamalı, bizim şartlarımıza göre ülke sınırlarını belirlemeliler. Sadece bu durumda 29 bin kilometrekarelik topraklarda rahat yaşayabilirler. Ermenistan bizim toprak bütünlüğümüzü tanımıyorsa biz de onların toprak bütünlüğünü tanımayacağız. Ermenistan ve arkasındaki ikiyüzlü ülkeler sonucun ne olacağını bilsinler. Bize karşı hiçbir kirli planın gerçekleşmeyeceğini bilmeliler. Hem gücümüz hem de dostlarımız var. dünyada güçlü konumumuz ve güçlü irademiz var."