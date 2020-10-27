İlham Aliyev işgalci Ermenistan’ı uyardı! Dışarıdan saldırı gelirse Türk F-16’ları görürsün

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan ordusunun başlattığı Dağlık Karabağ’ı işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili ulusa seslendi. Bugün (dün) saat 08.00’da savaş bölgesindeki cenazelerin alınması ve esirlerin değiştirilmesi amacıyla insani ateşkes kararı verildiğini hatırlatan Aliyev, Ermenistan’ın daha önceki iki ateşkeste olduğu gibi yine süreci ihlal ettiğini söyledi.



Minsk Grubu işgalciye baskı yapamadı



Konuşmasında, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten ABD, Rusya ve Fransa’nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu’nun faaliyetine değinen Aliyev, “Minsk Grubu’nun faaliyeti göz önünde. Konuyu tekellerine aldılar. Üç ülke bu işle uğraşmaya başladı. Bizim için bir sonucu olmadı. Fakat Ermenistan için oldu. Ermenistan daima müzakere yürütülsün istiyordu. Daima bizi kandırsınlar. Dondurulsun bu konu. Minsk Grubu işgalciye baskı yapabildi mi? Hayır. Baskı yapmak istediler mi? Hayır. Onlara defalarca demiştim ki çözüme ulaşmak istiyorsanız Ermenistan’a yaptırım uygulayın. Siz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesisiniz. İstediğiniz konuyu çözebilirsiniz. Tüm konularda, nükleer silahlar, Orta Doğu, Asya ve Avrupa’da yaşananlarla ilgili bu üç ülkenin çıkarları örtüşmüyor fakat Dağlık Karabağ konusunda tam örtüşüyor. Dondurulmuş durum bizim dışımızda herkesi memnun ediyor. Herkesten önce de Ermenistan’ı memnun ediyor” dedi.



“Ermenistan’ı Kurtarmak istiyorsanız çıksın topraklarımızdan”



ABD, Rusya ve Fransa’nın 28 yıldır kendilerini oyaladığını ve artık ‘müzakere başlasın’ çağrısının bıkkınlık verdiğini ifade eden Aliyev, “BMGK daimi üyesi ve AGİT Minsk Grubu üyesi ülkeler bu işi çözemiyorsa bize mani olmasınlar. Biz Ermenistan gibi kimseden yardım istemedik. Azerbaycan halkının sabrıyla oynamasınlar. 1 aydır buna katlanıyordum. Artık bıktık. Ara bulucu tarafsız olmalıdır. Tarafsız değilse arabuluculuktan imtina etsin” ifadelerini kullandı. Azerbaycan olarak müzakerelerin aleyhine olmadıklarını, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Cenevre’de görüşeceğini anlatan Aliyev, “Ben karşı değilim. Görüşsünler. Bu 28 yılda o kadar anlamsız görüşme yapıldı ki. Bu görüşmenin anlamlı olmasını istiyorum. Fakat görüşmenin çözümü hızlandırması lazım. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini, söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar. Ekonomik, finansal ve siyasi destek verilmese Ermenistan ayakta duramaz” dedi.



“Hem ateşkes istiyorlar hem silah yolluyorlar”



Azerbaycan ordusuna provokasyonlara uymama konusunda talimat verdiğini bildiren Aliyev, “Bu konu çözüme kavuşmalıdır. Ya barış yoluyla ya savaş yoluyla. Barış yoluyla çözülmesini istiyorsanız Ermenistan’ın bizim topraklarımızdan çıkması lazım. Bize hangi bölgeden ne zaman çıkacaklarına dair takvim verilmelidir. Ermenistan savaş alanında önümüzde diz çöktü. Ateşkesi kullanarak güç toplamayı, yeniden saldırmayı planlıyorlar. Ateşkes isteyenler Ermenistan’a silahlar gönderiyor. Ermenistan’a son ayda toplu şekilde çeşitli silahlar gönderiliyor. Tüm listeleri bizde var. Hangi uçak neyi, nereye, ne zaman getirdi, hepsini biliyoruz. Ateşkes isteyen, Ermenistan’a neden silah gönderiyor? Silah vermeyin, bu mesele de bitsin. Bir taraftan ateşkes deniliyor, diğer taraftan onlara silah gönderiliyor. Bu ne demektir? Buna sessiz kalmayacağız” diye konuştu.



“Bu kadar pahalı silahların parası nereden geliyor”



Aliyev, “Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?” diyerek, operasyonlar süresince imha edilen ve ele geçirilen Ermenistan silahlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “252 tank imha edildi, 53’ü ele geçirildi. 50 zırhlı piyade aracı imha edildi, 29’u ise ele geçirildi. Farklı kalibreli 251 top imha edildi, 24’ü ele geçirildi. 61 hava topu imha edildi, 45’i ele geçirildi. 53 tanksavar, 82 Grad, 2 Uragan füze sistemi, 1 TOS füze sistemi, 4 TOR, 4 KUB, 1 Krug, 2 S-125, yaklaşık 40 OSA uçaksavar sistemi, 6 S-300 füze sistemi, 2 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U balistik füze sistemi, 20’si mühimmat dolu 231 kamyon imha edildi. 173 kamyon da ele geçirildi.”



Bu silahlarla ilgili hep sorduğunu ve sormaya da devam edeceğini bildiren Aliyev, “Nereden geliyor bu paralar? Bizim paramız var. Her şey şeffaftır. Kendi paramızla alıyoruz. Peki, borç içinde yüzen ülke bu silahları nasıl alıyor? Kim veriyor bunlara bu kadar silahı. Neden bunu soran yok? Bana hep ‘Türk F-16’lar sizde ne arıyor’ diye soruyorlar. Yanıt vermekten yoruldum. Herkes biliyor ki F-16’lar yerde bekliyor. Tatbikat için gelmişlerdi, Türk kardeşlerimiz onları bize manevi destek vermek için burada tuttu. Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16’ları görecekler” ifadelerini kullandı.

17 köy daha işgalden kurtarıldı

Gubatlı rayonunun işgalden kurtarıldığını önceki gece açıkladığını hatırlatan Aliyev, 17 köyün daha işgalden kurtarıldığını belirterek, “Zengilan’ın Birinci Alibeyli, İkinci Alibeyli, Rebend ve Yenikent, Cebrail’in Qovşutlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürtler, Hovuslu ve Çelebiler, Gubadlı’nın Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyataq ve Molla Burhan köyleri de işgalden kurtarıldı” dedi.

Ermenistan’ın sivillere saldırılarında 65 kişi hayatını kaybetti

İşgalci Ermenistan’ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 65 sivil hayatını kaybetti, 297 sivil yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 26 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 65 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 297 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden sivillerden 18’inin kadın, 10’unun çocuk olduğu açıklandı. Yaralı sivillerden de 69’unun kadın, 32’sinin ise çocuk olduğu kaydedildi.