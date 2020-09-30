İlham Aliyev, Ermeni askerlerine böyle seslendi: Eğer ölmek istemiyorsanız...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kendisine ait resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ermeni askerlerine seslenerek, "Azerbaycan topraklarını terk edin" çağrısında bulundu.

Ermenistan ağır kayıplar verdi

Geçtiğimiz gün Ermenistan'ın başlattığı ve devam ettirdiği saldırılara haklı olarak karşılık veren Azerbaycan'ın mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Sınır hattını havadan ve karadan ablukaya alan Azerbaycan, Türkiye'den aldığı SİHA'larla da cephe hattını yararak ilerliyor. Azerbaycan'ın SİHA'larla düzenlediği hava saldırıları sonucu Ermenistan ordusuna ait birçok zırhlı araç imha edilirken, askerlerin de arkalarına bakmadan kaçtıkları belirtiliyor.

"Azerbaycan topraklarını terk edin"

Azerbaycan'ın haklı ve amansız mücadelesi devam ederken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de resmi Twitter hesabından Ermeni askerlerine seslenerek "Azerbaycan topraklarını terk edin" çağrısında bulundu. Aliyev, yaptığı paylaşımda, "Eğer Ermeni askeri ölmek istemiyorsa, Azerbaycan topraklarını terk etsin" ifadelerini kullandı.

İşte Aliyev'in o paylaşımı: