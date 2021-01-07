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Gündem İlham Aliyev: Azerbaycan ve Türkiye dahil beş ülke kullanacak
Gündem

İlham Aliyev: Azerbaycan ve Türkiye dahil beş ülke kullanacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan'dan geçerek birleştirecek ulaştırma koridorunun Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve İran tarafından kullanılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:34:00 -
İlham Aliyev: Azerbaycan ve Türkiye dahil beş ülke kullanacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, işgalden kurtarılan Zengilan ilinin Ağbend kasabasına kadar yeni demir yolu hattı inşa edeceklerini belirtti.

O güzergahta eskiden var olan hattın işgal döneminde Ermenilerce tahrip edildiğini söyleyen Aliyev, hattın Nahçıvan'a koridor açmak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Muhatabımız elbette Rusya'dır"

Aliyev, Nahçıvan'a açılacak koridor konusunun 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiride yer aldığını hatırlatarak "Bu hat mutlaka açılacak ve bölgeye yeni olanaklar getirecek. Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve İran tarafından kullanılacak bu hat, gelecekteki çok taraflı iş birliği için özel bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Nahçıvan'daki demir yolu hatlarının modernleşmesi hususunda da çalışmalar yürüteceklerine değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Ermenistan demir yollarının, Rusya demir yollarının mülkiyetinde olduğu göz önünde bulundurulursa, muhatabımız elbette Rusya'dır. Çünkü Ermenistan devletinin Mehri demir yolu projesiyle ilgisi yok. Bu konuyu Rusya ile müzakere ediyoruz. Çünkü Rusya demir yolları, Ermenistan demir yollarının sahibidir. Ön görüşmeler olumlu."

Nahcivan'ı Azerbaycan'a bağlayacak koridor sayesinde Nahcivan ile fiziki bağ kurulacak. Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirinden ayıran ve Türk dünyasını ortadan ikiye bölen Zengezur koridoru da delinmiş olacak.

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