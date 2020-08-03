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Dünya

“İlhak planı hala uygulunabilir”

Terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakina yönelik planın gündemden düşmediğini ve uygulamaya geçmesinin hala mümkün olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 20:01:00 -
“İlhak planı hala uygulunabilir”

Münübe Yılmaz

Terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakina yönelik planın gündemden düşmediğini ve uygulamaya geçmesinin hala mümkün olduğunu dile getirdi. Partisi Likud’un toplantısında yaptığı konuşmada, ilhak planının uygulanmasına dair kararın Washington’da olduğunu söyleyerek “İlhak planı gündemden kalkmadı ve planın uygulanabilirliği hala mümkün” dedi. İlhak planı uygulamak için Washington’dan yeşil ışık beklediğini belirten Netanyahu’ya Washington’dan resmi bir onay henüz gelmezken, İsrail Demokratların karşı çıkacağı düşüncesi ile Kasım ayında ABD’de gerçekleşecek başkanlık seçimlerinden önce ilhak planının Washington tarafından onaylanmasını bekliyor.

 

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