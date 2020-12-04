  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İlginç yarışma! Tankla araçların üstünden geçtiler
Dünya

İlginç yarışma! Tankla araçların üstünden geçtiler

İngiltere'de bir şirket, stresle başa çıkma yarışmasında enteresan oyunlara yer verdi. Yarışmada oyuncular hurda araçlara ateş açarak tankla araçların üzerinden geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:08:00 -

İngiltere'de 'Scrap Car Comparison' adlı hurda araç karşılaştırma şirketi ülkenin güney doğusunda yer alan Hampshire kentinde ilginç bir yarışma düzenledi. Şirket yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgının yaşamı kısıtladığı gerekçesiyle insanlarda oluşan stres ve kaygıya karşı yarışma düzenlediklerini ifade etti.

"Etkileyiciydi"

Hedeflerinin insanların stresle başa çıkmaya yardımcı olduğunu belirten şirket yetkilileri, "Hurdalığımızda bulunan araçlara ateş açma, Chieftain savaş tankı ile araçların üzerinden geçme gibi parkurlar oluşturduk. İsteyen buraya gelip, stresini atabilir" dedi.Birçok İngiliz'in Hampshire'de yer alan hurdalıkta stres atmak için akın ettiği yarışmaya ilginin yoğun olduğu ifade edildi. Yerel medyaya konuşan yarışmacılar, " Gerçekten ilginç, araçlara tüfekle ateş edip, tüm stresimizi attık. Etkileyiciydi" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'
Dünya

ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'

ABD'li Bloomberg gazetesi Türk SİHA'larına ilişkin dikkat çeken bir analiz haber yayımladı. Haberde, Türkiye'nin geleceğine ilişkin çarpıcı ..
Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. ..
CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü
Siyaset

CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay