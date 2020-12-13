İlginç soygun! Atları kullandılar
Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde iki kişi soyguna at üstünde geldi.
Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde kimliği belirsiz iki kişi soyguna at üstünde geldi.
Soyguncular, at üstünde geldikleri marketi soyarak kayıplara karıştı. Marketin dışında bulunan güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen görüntülerde, soyguncuların maskeli ve silahlı olduğu görülürken, soygun sonrasında ata binerek olay yerinden hızla kaçtılar.
Ormanlık ve çalılık alanları kullanarak kaçtılar iddiası
Yetkililer, soyguncuların ormanlık ve çalılık alanları kullanarak kolayca kaçabilmek için soygun aracı olarak atı tercih ettiklerini öne sürüldü.