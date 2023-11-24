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Gündem İlginç olay Konya Ereğli'de yaşandı! Her gün dükkan önünde kaldırıma yatıp televizyon izliyorlardı! O çocuklar hayatlarının şokunu yaşadı
Gündem

İlginç olay Konya Ereğli'de yaşandı! Her gün dükkan önünde kaldırıma yatıp televizyon izliyorlardı! O çocuklar hayatlarının şokunu yaşadı

Yeniakit Publisher
2023-11-24 15:49:00 -
İlginç olay Konya Ereğli'de yaşandı! Her gün dükkan önünde kaldırıma yatıp televizyon izliyorlardı! O çocuklar hayatlarının şokunu yaşadı

Konya Ereğli'de bir grup çocuk her gün beyaz eşya satan dükkanın önündeki kaldırımda oturup vitrinde duran televizyonu izliyordu. Sosyal medyada gündem olan paylaşımda dükkan sahibinin televizyonda çocukların istediği içerikleri açtığı da dikkatlerden kaçmıyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde beyaz eşya satan bir dükkanın vitrininde duran televizyonu izlemeye gelen bir grup çocuk, hayatlarının şokunu yaşadı. Her gün dükkan önündeki kaldırıma oturup televizyon izleyen çocukları evde bir sürpriz bekliyordu. Dükkan sahibi o çocuklara televizyon hediye ettiğini açıkladı. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

 

 
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