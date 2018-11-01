İlginç itiraf: En tehlikeli ülke bizimkisi

Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş başkent Kabil'de gazetecilerle yaptığı görüşmede, ülkesinde gazetecilere yönelik şiddetin arttığını belirtti.

Hükümetin, gazetecilere yönelik şiddeti önlemek için çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Daniş, bu kapsamda güvenlik komitesinin kurulduğunu, ayrıca gazetecileri desteklemek için de fon oluşturulduğunu aktardı.

"Kimsenin basın özgürlüğünü kısıtlamaya hakkı yok"

Daniş, Afganistan'da hiç kimsenin basının özgürlüğünü kısıtlamaya hakkının olmadığını vurguladı.

Gazetecilerin en çok terör örgütlerinin hedefinde olduğunu dile getiren Daniş, gazetecilere yönelik şiddetin önüne geçilmesi için terör örgütlerine baskı uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

2017'de 20 gazeteci öldürüldü

Gazetecilere Dokunulmazlık Komitesinin raporuna göre, ülkede 2017'de 20 gazeteci öldürüldü. 2018'in ilk 10 ayında da 14 gazeteci uğradığı çeşitli saldırılarda hayatını kaybetti.