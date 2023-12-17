İlginç itiraf! Dünyaya duyuran Putin, 'Ne kadar safmışım' dedi! Şok yaşattı, dünya bu sözlerle çalkalanıyor

Rusya lideri Putin, kariyeri boyunca önemli mevkilerde çalışmasına rağmen Batı ile ilişkililerde saf duygulara sahip olduğunu itiraf etti.

Rus devlet kanalı Rossiya 1’de yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programına konuşan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rusya'ya boyun eğdirmek ve kaynaklarını kullanmak istediğine değinirken, şahsen 2000'li yıllarda Rusya'nın farklılaştığını tüm dünyanın anladığına inandığını, ancak aslında Batı'nın SSCB'nin çöküşünden sonra Rusya'yı yok etmek istediğini ifade etti.

Batı'nın bu kadar büyük bir nüfusa ve yüzölçümüne sahip bir ülkeye ihtiyacı olmadığını vurgulayan Rus lider, kariyeri boyunca önemli mevkilerde çalışmasına rağmen Batı ile ilişklilerle saf duygulara sahip olduğunu itiraf ederken, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

Bizde de saflık mevcuttu. Geriye dönüp baktığımda, ki size kesinlikle içtenlikle söylüyorum, neredeyse 20 yıl boyunca, Sovyetler Birliği'nin güvenlik teşkilatlarında ve dış istihbaratında çalışmış olmama rağmen, daha sonra da St. Petersburg belediye başkan yardımcılığı, Güvenlik Servisi (FSB) direktörlüğü, Güvenlik Konseyi Sekreteri ve hatta ilk aşamada hükümet başkanlığı görevlerimde dahi Rusya’nın farklılaştığını düşünerek artık Batı ile ideolojik bir çatışmanın hiçbir temeli olmadığına ilişkin saf fikirlere sahiptim.

Putin, Batılı ülkelerin SSCB sonrası Rusya'ya yönelik politikalarında olumsuz eylemleri gördüğünü, özellikle Rusya Federasyonu topraklarında ayrılıkçılık ve terörizme desteğin açıkça fark edildiğini kaydederken, “Ama ben saflığımla bunun sadece düşünce ve eylemin ataleti olduğuna inandım. ‘SSCB ile savaşmaya alıştılar ve devam ediyorlar’ diye düşündüm” diye açıkladı.

SSCB'nin dağılmasının ardından Batı'nın Rusya'yı yok etmek istediğinin belli olduğuna dikkat çeken Rus lider, Rusya Federasyonu'nu sona erdirme arzusuyla ülkeyi boyunduruk altına alıp kaynaklarını kullanmak istediğini sözlerine ekledi.

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‘NATO’ya saldırı açıklamaları saçmalık’

Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘Moskova'nın NATO'ya saldırabileceği’ yönündeki açıklamalarını tam bir saçmalık ve boş laf olarak nitelendirirken, ABD gibi ‘NATO’nun efendisi’ olarak görülen büyük bir ülkenin, bunu mutlaka anladığını ifade etti.

Rusya'nın NATO ülkeleriyle hiçbir sorunu olmamasına rağmen Rusya gibi bir rakip istemeyen ittifak üyelerinin yapay olarak sorun yarattıklarına dikkat çeken Rus lider, NATO'nun ABD'nin arka bahçesi olduğunun altını çizdiği demecini şu şekilde sonlandırdı:

Bu tamamen saçmalık. Sanırım ABD Başkanı Biden da bunu anlıyor. Ama bu sadece Rusya konusundaki hatalı politikasını haklı çıkarmak için söylediği laf gevezeliği. Rusya'nın NATO ülkeleri ile savaşmak için hiçbir nedeni, hiçbir jeopolitik, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarı da yok. Onlarla birbirimize karşı hiçbir toprak iddiamız da yok. Ne onlarla ilişkileri bozma isteğimiz ne de buna ilgimiz var. NATO ülkeleri dahil diğer ülkelerde de durum aynı. Kiminle sorunumuz var? Kimseyle. Şimdi sınır komşumuz Finlandiya'yı da NATO'ya sürüklediler. Finlandiya ile herhangi bir anlaşmazlığımız oldu mu? toprak ve sınırlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar, uzun zaman önce, 20. yüzyılın ortalarında çözüldü. Bu ülkeyle samimi ilişkimiz vardı.