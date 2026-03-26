İlginç hırsızlık kamerada: Kafenin önündeki ağacı sırtlayıp gitti
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa’da tarihi bir caddede 3 ay önce hizmete açılan kafede kasklı bir şüpheli, iş yerinin önündeki yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını birkaç dakika içinde sökerek sırtlayıp kayıplara karıştı.

Bursa’da tarihi bir caddede 3 ay önce hizmete açılan kafede kasklı bir şüpheli, iş yerinin önündeki yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını birkaç dakika içinde sökerek sırtlayıp kayıplara karıştı. İşletme sahibi ise, "Bir kafeden daha fazlası diye yazı asmıştık, arkadaş heralde yanlış anlamış" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Abdal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kafeye gelen kasklı şüpheli, işletmenin dekoratif amaçla yerleştirdiği süs ağacını gözüne kestirdi. Kısa süre etrafı kontrol eden şüpheli, ardından dakikalar içinde ağacı yerinden sökerek sırtına aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan ilginç hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

"Bizim 1 saatte yapamadığımızı bir kaç dakika içinde yapmış"

İşletme sahibi Rafet Kurt, yaşanan olaya tepki göstererek, "Bizim saatlerce uğraştığımız montaj işini adam birkaç dakikada sökebilmiş. Gerçekten hayret ettim. Yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını sırtlayıp götürmüş. Emniyet güçlerine gerekli bilgileri verdik, yakalanacağını düşünüyoruz" dedi.

