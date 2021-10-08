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Teknoloji İlginç gelişme! Telefon numarası taşıma sayısı 157 milyonu geçti
Teknoloji

İlginç gelişme! Telefon numarası taşıma sayısı 157 milyonu geçti

Türkiye’de ekim ayı itibarıyla 157 milyon 427 bin 753 telefon numarası taşındı. 155 milyon 127 bin 476 cep telefonu, 2 milyon 300 bin 277 sabit telefon numarası taşıması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:32:00 -
İlginç gelişme! Telefon numarası taşıma sayısı 157 milyonu geçti

Bu yılın ikinci çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 20.9 azaldı. Mobil numara taşıma hizmetiyle bu yılın ikinci çeyreğinde TT Mobil yaklaşık 36 bin abone kazandı. Vodafone yaklaşık 30 bin, Turkcell ise yaklaşık 6 bin abone kaybetti.

Türkiye’de 10 Eylül 2009’da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilme uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 300 bin 277 numaranın taşınma işlemi kayıtlara geçti. Bu yılın ikinci çeyreğinde Türk Telekomünikasyon AŞ net olarak 16 bin 40 abone kaybederken; İstanbul BT Telekom İletişim Hizmetleri 4 bin 812 müşteri kazandı.

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