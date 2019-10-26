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İlginç anlar! Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlemedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe üyeliğinde 25 yılını doldurduğu için plaket almadan önce konuşma yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erdoğan'ın kürsüye çıkacağı yeri işaret etti. Ancak Başkan Erdoğan kürsüde duran üyelerle selamlaşmak için diğer yolu tercih etti.

26 Ekim 2019 Cumartesi 17:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında ilginç anlar yaşandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşmasını yapmak için kürsüye hareketlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ali Koç'tan uyarı geldi.

Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmak için kürsüye gitmesi gereken tarafı işaret etti.

Ancak Erdoğan, diğer taraftan giderek Divan Kurulu üyelerini selamlamak istedi.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 17:15
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

  • Kasikci Kasikci 1 sa önce
    Gaz vermeyin millete günah .
  • gezicigezici2 sa önce
    gezici

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