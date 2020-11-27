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Gündem İlginç anket sonuçları açıklandı! AK Partililere de Bahçeli'yi, MHP'lilere Erdoğan'ı sordular
Gündem

İlginç anket sonuçları açıklandı! AK Partililere de Bahçeli'yi, MHP'lilere Erdoğan'ı sordular

MetroPoll Araştırma Şirketi, "Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020" anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin beğeni oranı soruldu. Bahçeli'nin AK Parti seçmenine sorulduğu ankette seçmenlerin yüzde 76,4'ü MHP liderini beğendiğini ifade ederken, MHP'lilerin ise yüzde 83,9'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğendiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 04:08:00 -
İlginç anket sonuçları açıklandı! AK Partililere de Bahçeli'yi, MHP'lilere Erdoğan'ı sordular

MetroPoll Araştıma Şirketi son anketinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi AK Parti seçmenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da MHP seçmenine sordu.

MetroPoll'ün beğeni anketinde Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin (MHP) yüzde 83,9'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenirken, yüzde 13,7'si "beğenmiyorum" dedi. AK Parti'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 76,4'ü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi beğendiğini ifade ederken, yüzde 19,8'i beğenmediğini ifade etti.

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