Ilgın ağacı ve bir benzeri duman ağacı

Toprak altında derinlerde bulunan suyu yüzeye çekmekte, etrafında bulunan bitkilere de yaşama sevinci vermektedir. Erozyonuna karşı en önemli bitki türüdür. Rüzgara dayanıklı oluşu, kurak ve tuzlu topraklarda yetişebilmesine rağmen pek değeri bilinmez. Sevenleri ise güzelliğine tutkuludur.

Ayrıca yaprağı, kökü ve dalları sağlık için kullanılır.

Sirke ve su ile pişirilip lapası dalak üzerine konursa dalak rahatsızlıklarını giderir. Aynı lapa ciğer yaralarına da faydalıdır. Kronik ishal ve sarılığa iyi gelir. Diş etleri çekilmesine karşı oldukça etkilidir. Diş etlerine yaprağının suyuyla gargara yapılırsa diş ağrılarını alır.

Dumanı burun yoluyla teneffüs edilirse burun kanamalarını durdurur. Dalların külü, sulu yaralarda, yanık yaralarında faydalıdır.

Kadınların akıntılarını keser. Buharı basura iyi gelir ve kişiyi rahatlatır.

Duman Ağacı

Duman ağacı, Ilgını andırır ama deniz kenarı bölgeleri aramaz. Ayrıca çiçekleri mavi ile kırmızı arasında bütün tonlara sahiptir.

Çok eski zamanlardan beri, tıbbi amaçlar ile kullanılmıştır. Sürtünen yaralı hayvanların çabuk iyileştiğinin gözlemlenmesi ile bu ağacın çeşitli yaraların tedavisinde kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.

Buharının grip, nezle, sinuzit, bronşit sorunları gibi sorunlarda etkili olduğu dile getirilmiştir. Yine geleneksel birtakım uygulamalarda bir tutam kuru çiçekleri yakılarak dumanının solunmasıyla, solunum yolları hastalıkları için birtakım iyileştirici etkiler beklenmiştir. Ancak, yanan bir cisimden çıkan dumanın solunmasının pek bir sağlıklı davranış olmadığını düşünüyoruz.

Halk arasında, damar büzücü ve antiseptik özelliklerinden bahisle çeşitli macunlar hazırlanarak, bu macunun bazı yaralara, sivilcelere, basur, diş eti iltihapları ve sedef gibi hastalıklara iyi geldiği iddia edilmektedir. Ancak bu bilgiler, söylenti olmaktan öteye gidememiş ve bu ağaç üzerinde yeterince araştırma yapılamamıştır.